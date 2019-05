Finta procuratrice sportiva scoperta dalla madre di un calciatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Falsa procuratrice sportiva, ma truffatrice vera. È il ritratto che è venuto fuori dagli ambienti della procura nei confronti di V.A., una donna di 35 anni residente a Ferentino, che avrebbe millantato rapporti con importanti procuratori sportivi nazionali calcistici per poter spillare soldi alle famiglie di giovani giocatori. Secondo gli elementi raccolti dagli investigatori la falsa procuratrice sportiva, che adesso deve rispondere di truffa (da indagini è emerso che non aveva alcun titolo per poter svolgere il lavoro che faceva), prometteva la collocazione di giocatori minorenni e non in squadre dilettantistiche di primo livello nazionale o nelle giovanili di squadre di serie A facendosi dare somme che andavano dai cinque agli ottomila euro. La sfortuna ha voluto che la madre di un giovane di 18 anni, residente ad Anagni, dopo aver versato il denaro aveva cominciato a prendere informazioni sulla promotrice sportiva. E proprio da queste era emerso che la trentacinquenne non era iscritta all’albo degli agenti sportivi. Ma c’è di più: il figlio, secondo quanto promesso dalla ferentinate, avrebbe dovuto essere ingaggiato da una squadra di Serie D umbra. Il ragazzo, che la donna considerava una promessa del calcio italiano, grazie ai suoi “contatti” sarebbe riuscito ad entrare nella squadra. Ma la società umbra contattata dalla madre del giovane le aveva risposto che non solo non avevano mai ingaggiato il figlio, ma che addirittura non conoscevano nemmeno la procuratrice sportiva. A quel punto la donna sentendosi truffata ha fatto scattare la denuncia. L’inchiesta ha fatto scoprire che a carico della falsa procuratrice sportiva sono pendenti numerosi processi per i reati di truffa, appropriazione indebita e falso. Illeciti che avrebbe commesso mentre gestiva una agenzia assicurativa.La donna avrebbe promesso sempre ingaggi con società che si trovavano fuori del Lazio. Ciò perché era più difficile per le famiglie degli aspiranti giocatori arrivare a scoprire la cosa. La promotrice sportiva avrebbe detto alle famiglie che aveva bisogno di almeno due anni di tempo per poter portare gli aspiranti giocatori all’ingaggio. Ecco perché molti di coloro che avevano versato il denaro, nonostante fosse passato del tempo, non avevano mai protestato. I genitori delle giovani promesse erano in attesa di quella «chiamata» da parte delle società sportive. La donna anagnina che ha fatto scoprire il tutto aveva deciso, in virtù della carriera calcistica che avrebbe dovuto intraprendere il figlio, di trasferirsi con tutta la famiglia in Umbria. Un trasferimento che avrebbe comportato altro dispendio di denaro. La ferentinate adesso è stata denunciata per il reato di truffa.