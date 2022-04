Finisce con l'auto nella cunetta paura ad Ausonia

Finisce con la macchina nel fosso nella zona industriale del distretto del marmo, sulla Provinciale ai confini tra il comune di Ausonia e quello di Coreno Ausonio. L'incidente si è verificato poco dopo le 20 di questa sera in via Taverna Cinquanta. Sul posto sono subito giunti i carabinieri della locale stazione per fare i rilievi del caso ed accertare le dinamiche del sinistro.

Non sono stati necessari i soccorsi del 118, non si registra nessun ferito grave. L'automobilista alla guida della sua auto, per cause in fase di accertamento ha perso il controllo del suo veicolo ed è finito con la vettura nella cunetta laterale della strada.