Finisce con l'auto contro un albero, una donna e due bimbi in ospedale

Finisce con l'auto contro un albero a pochi chilometri dalla sua abitazione. L'incidente si è verificato questa mattina in via Appia, l'arteria che collega il comune di Cassino con Rocca D'Evandro e i comuni dell'Alto Casertano. L'arteria, già in passato, è stata spesso teatro di incidenti, a volte anche mortali. Ad avere la peggio questa mattina è stata una giovane donna che era alla guida della sua utilitaria con a bordo i suoi figlioletti. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la donna abbia perso il controllo della vettura per evitare un’altra auto. Ha quindi terminato la corsa contro un grosso albero. Sul posto due ambulanze. Sia la donna che i bambini sono stati trasferiti all’ospedale Santa Scolastica di Cassino e sottoposti alle cure del personale sanitario