Fine settimana con tante attività all'aria aperta a Paliano, Castrocielo e Posta Fibreno

“I giochi del sorriso”, il “week end dello sport” e attività all’aria aperta a Paliano, un ricco fine settimana di appuntamenti tra la natura anche a Castrocielo e Posta Fibreno. Cominciamo da “I giochi del sorriso” in programma domani a Paliano. Si tratta di un’iniziativa proposta dall’Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport) Frosinone e patrocinata dal Comune di Paliano, che era stata rinviata per via del maltempo. Domani, finalmente, i bambini iscritti all’evento si ritroveranno alle 15 in piazza Marcantonio Colonna per un pomeriggio di grande divertimento. E’ all’insegna dello sport la due giorni “Week end dello sport” che si svolgerà domani e domenica sempre a Paliano. In programma ci sono una ciclopasseggiata nel centro storico domani mattina e, nel pomeriggio, calcio in piazza Colonna, ritmica e aerobica in piazza Sandro Pertini e tennis in largo Aldo Moro. Il week end dello sport proseguirà domenica con tante altre discipline sportive; alle 19 di entrambe le giornate si disputeranno i tornei di basket, calciotennis e ping pong. Due giorni tra buon cibo, sport all’aria aperta, meditazione e aperitivi al tramonto a pochi km dal borgo e precisamente al Bosco di Paliano, trenta ettari di querce dove trascorrere il fine settimana in relax e gustare anche dei buoni piatti della tradizione del territorio accompagnati da calici di vino di eccellenza. Domenica mattina, alle 11, appuntamento con l'orienteering per tutta la famiglia, alle 11.30 la meditazione ed alle 15.30 la falconeria che riscuote sempre molto successo tra i più piccolini. E, sia sabato che domenica tante attività per tutti: tiro con l’arco, noleggio biciclette. Per prenotazioni, anche whatsap, 370 1533848. Domani e domenica a Castrocielo "Parchi Lazio l'Estate comincia qui" appuntamento al Monumento Naturale Aquinum Sorgente di Capo d'Acqua: tanti giochi in scatola da provare e domenica un pomeriggio dedicato al gioco di rulo “dungeons&dragons”. Doppio appuntamento anche al lago di Posta Fibreno: domani appuntamento alle 9.15 presso il vecchio Mulino ad Acqua in via San Venditto snc. (la partecipazione è gratuita) e domenica, alle ore 8.30, presso la sede della Riserva dove i Guardiaparco vi aspettano per accompagnarvi in una interessante passeggiata, di circa 3 Km, adatta anche a bambini e ad anziani. L’evento è gratuito ma il numero dei partecipanti è limitato a 20 persone. Obbligatoria la prenotazione entro le ore 14 di domani.