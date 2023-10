Sabato 14 Ottobre 2023, 11:38 - Ultimo aggiornamento: 11:39

Finanziamento illecito: rinviato a giudizio Sergio Cippitelli (ex sindaco di Broccostella ed ex commissario Ater) candidato alle elezioni regionali del 2018 con la lista civica "Centro Solidale per Zingaretti". L'indagine della guardia di finanza di Frosinone, inizialmente aveva ipotizzato gravi reati contro la pubblica amministrazione, come la corruzione, poi derubricata in abuso d'ufficio e il peculato. Con la chiusura delle indagini è rimasta la contestazione relativa ad una gara d'appalto per l'asilo nido comunale "Trilly" e, appunto, al finanziamento illecito per sostenere la sua elezioni alle regionali 2018. Giovedì scorso il Gup di Cassino (la dottoressa Casinelli), per quanto riguarda il filone del presunto finanziamento illecito, ha rinviato a giudizio Cippitelli. Stando all'accusa che viene contestata dalla procura di Cassino, l'ex candidato alle regionali nella qualità di amministratore di fatto della cooperativa Giulia (legalmente amministrata da Loredana Iacobone, anch'essa a giudizio), "determinava l'erogazione da parte della cooperativa stessa di un finanziamento di 21.538,20 euro". Ciò a "favore dello stesso Cippitelli, capolista del Centro solidale per Zingaretti' candidato alle elezioni regionali del Lazio del 2018 senza che il predetto finanziamento fosse stato deliberato dall'organo sociale competente né iscritto in bilancio registrando poi nella contabilità tale erogazione alla voce spese correnti per la gestione della cooperativa".

Assoluzione piena, invece, per quel che concerna la turbativa d'asta legata ai lavori all'asilo per Cippitelli e per altre quattro persone. Si tratta di Narciso Campagna (difeso dall'avvocato Danilo Iafrate), all'epoca dei fatti responsabile dell'area tecnica del Comune di Broccostella; Loredana Iacobone (assistita dagli avvocati Sandro Salera e Antony Iafrate) amministratrice della cooperativa "Giulia" che aveva partecipato alla gara di appalto; Sara Palleschi (assistita dall'avvocato Antony Iafrate), amministratrice della cooperativa "Ambra" che aveva partecipato alla gara di appalto per la gestione dell'asilo e Silvio Reale (difeso dagli avvocati Vincenzo Macari e Alfredo Zaza D'Aulisio), amministratore del consorzio Intesa che si è aggiudicato la gara di appalto per la gestione dell'asilo. Per Cippitelli con quest'assoluzione cadono i reati contro la pubblica amministrazione.«Sono soddisfatto dell'esito dell'udienza preliminare. Inizialmente c'erano gravi contestazioni che andavano dalla corruzione (fino alla chiusura delle indagini, ndr) alla turbativa d'asta che sono state spazzate via dalle prove raccolte. Ora resta questa ipotesi di reato legata al presunto finanziamento illecito. Grazie all'approfondimento che ci sarà in dibattimento, dimostrerò la totale estraneità ai fatti che mi vengono contestati, esattamente come avvenuto per gli altri reati», sono state le parole di Cippitelli.