Finanza, visita ispettiva del comandante regionale alla sede di Frosinone

Il generale di divisione Virgilio Pomponi, comandante regionale Lazio della Guardia di Finanza, si è recato in visita ispettiva presso il comando provinciale di Frosinone, dove è stato ricevuto dal comandante provinciale, colonnello Cosimo Tripoli. Dopo essersi intrattenuto con una rappresentanza di finanzieri in congedo delle sezioni dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia, l’alto ufficiale ha fatto un punto di situazione con tutti gli ufficiali e i comandanti di reparto, con particolare riferimento a questioni relative all’attività operativa, alla logistica e al personale. Quindi, ha incontrato una rappresentanza di militari in servizio, esprimendo parole di apprezzamento per i risultati di servizio conseguiti nei diversi comparti operativi e sottolineando come rappresentino la prova tangibile dell’efficienza della "mission" svolta quotidianamente dalle Fiamme Gialle. Al termine della visita ispettiva, il generale Pomponi, accompagnato dal comandante provinciale, ha incontrato il Procuratore della Repubblica di Frosinone, Antonio Rosario Luigi Guerriero.