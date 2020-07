Nelle sale arriva "Famosa", la storia di un ballerino ciociaro raccontata dalla nipote di Camilleri

Uscirà domani “Famosa”, film di Alessandra Mortelliti, che ha come protagonista Jacopo Piroli, 21 anni, attore di Frosinone. Il film, presentato all’ultima Festa del Cinema di Roma nella sezione “Alice nella Città”, racconta la storia di Rocco, un ragazzo quasi diciottenne, incompreso e solitario, che desidera trasferirsi da un piccolo paese della Ciociaria, Ceprano, nella Capitale, per poter realizzare il suo più grande sogno: diventare un ballerino. Con tenacia e grande forza di volontà, Rocco riuscirà ad intraprendere il tanto agognato viaggio, ma la realtà che lo attende non sarà quella sperata e il suo sogno verrà ancora una volta messo alla prova.

ECCO IL TRAILER

Jacopo Piroli, cresciuto con i film di Verdone e Sergio Leone, decide di diplomarsi nell’indirizzo “Audiovisivo Multimediale” del Liceo artistico di Frosinone, ma il destino lo porta di fronte alla macchina da presa. Studia recitazione nella scuola “Aedo Studio” di Oreste Capoccia. “Famosa”, opera prima di Alessandra Mortelliti (prima nipote dello scrittore scomparso un anno fa, Andrea Camilleri) è il suo film d’esordio. Nel cas ci sono altri attori ciociari.



