Venerdì 1 Aprile 2022, 07:25



Incendio in un capannone industriale a San Giorgio a Liri: paura ieri pomeriggio lungo la superstrada Cassino-Formia. Intorno alle 17 alcuni residenti di via Ausonia hanno notato una coltre di fumo bianco uscire da un capannone della zona che, da qualche tempo, è stato adibito a centro di produzione di mascherine e camici sanitaria. Contestualmente è stato avvertito nell'area un forte odore di plastica bruciata.

La chiamata ai vigili del fuoco è stata immediata, per cui sul posto sono arrivate le squadre del distaccamento di Cassino che, in poco tempo, sono entrate ed hanno individuato il punto di partenza del rogo. C'è voluta oltre un'ora per domare le fiamme, ma grazie al tempestivo intervento dei pompieri ad andare a fuoco sono state solo alcune parti di un ufficio. Le fiamme, in particolare, hanno interessato una stampante, un condizionatore e un altro oggetto che c'era nell'area amministrativa del capannone. L'ingresso è stato completamente annerito e il gestore che vive fuori provincia ora dovrà fare la conta dei danni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, agli ordini del capitano Bartolo Taglietti e coordinati dal maresciallo Luca De Angelis. Di concerto con i vigili del fuoco è stata eseguita una ricognizione dei luoghi, a seguito della quale l'incendio è stato ricondotto a un corto circuito.

IL PRECEDENTE

Non è la prima volta che, nella zona industriale di San Giorgio a Liri si verificano incendi. Il 29 gennaio dello scorso anno era andato a fuoco un capannone dove c'era il deposito di un ingrosso di pelletteria e calzature. In quel caso si alzò in aria una colonna di fumo nero visibile a centinaia di metri di distanza. Tant'è che il sindaco del centro sul Liri fu costretto ad invitare la popolazione a tenere le finestre chiuse.