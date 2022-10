Fiamme in una casa di riposo, paura a Sant'Elia Fiumerapido

Un incendio è divampato in serata a Sant'Elia Fiumerapido nella Rsa Villa degli Ulivi, casa di riposo per anziani. Secondo una prima ricostruzione a far divampare le fiamme sarebbe stato un ospite della casa di riposo che avrebbe dato fuoco ad un materasso, non è ancora chiaro se per cause accidentali o in maniera volontaria.

Subito sono stati allertati I soccorsi del 118 e i vigili del fuoco: a domare le fiamme sono stati però gli uomini del personale della clinica che hanno prontamente spento le fiamme con un estintore. Non si registrano feriti ma solo tanta paura.