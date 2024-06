Torna il festival dedicato a Francesco Alviti, 14 serate da non perdere

talentuoso percussionista scomparso nel 2009 a soli 22 anni a causa di una malattia incurabile. Domani, mercoledì 5 giugno, inizierà il sedicesimo "Festival Francesco Alviti" di Ceccano, ormai festival delle arti di scena nella piazzetta della collegiata di San Giovanni. È dedicato alscomparso nel 2009 a soli 22 anni a causa di una malattia incurabile.

La manifestazione, che torna con quattordici serate, è stata creata dall'omonima associazione formata dai familiari e amici musicisti del ribattezzato "Cescko". "Festival della musica e dell'amicizia", si è man mano allargato agli altri universi artistici. Domani, alle ore 21.30 come per il prosieguo, l'esordio con il teatro. Si esibirà il laboratorio teatrale del liceo scientifico, dove l'aula magna è intitolata al già liceale Alviti. Presenterà "Antica eredità", un viaggio nella Grecia antica. «Da quel momento si succederanno altri 13 appuntamenti che vedranno in scena più di 500 artisti - così gli organizzatori -. Tutti riuniti nel ricordo di Francesco, morto a 22 anni dopo aver vanamente lottato contro la malattia che ne aveva stroncato speranze e sogni. Quella tragedia si è però trasformata in un miracolo di arte, musica, solidarietà e amicizia». Il festival proseguirà sabato 8 giugno con il concerto del "Coro ludica vocalia fabraterna" e dall'orchestra liceale "Juvenis harmonia fabraterna". Il coro è diretto dal soprano Vittoria D'Annibale, la mamma di Francesco. L'orchestra, invece, dal maestro Massimiliano Malizia. Si riprenderà mercoledì 12 giugno con il primo dei quattro concerti preparati con il conservatorio "Licinio Refice" di Frosinone, dove l'aula 1 è anch'essa intitolata al già studente Francesco Alviti. Verrà ricreato l'ambiente musicale di Mozart a Vienna, grazie alla scuola di archi guidata da Francesca Vicari. Il "Festival Alviti" è patrocinato da Regione Lazio, Provincia Creativa e Comune di Ceccano. La direzione artistica è affidata a Mauro Gizzi, direttore del conservatorio frusinate. È un evento organizzato altresì assieme alla rete delle associazioni coordinate dalla Proloco.

IL PROGRAMMA

Lunedì 17 giugno il recital pianistico di Riccardo Tiberia nel segno del Romanticismo.

Mercoledì 19, invece, sarà la volta della “Scolopendra band” e delle canzoni di Federico Palladini. Sabato 22, all’antivigilia della festa patronale di San Giovanni, si cambia orario (18.30) per l’esecuzione del solenne “Te deum” di Charpentier all’interno della collegiata. Verrà eseguito dal coro “Josquin des Pres”, diretto dal maestro Guido Iorio. «Curerà anche l'esecuzione del Vespro solenne - accentua l’associazione Francesco Alviti - proprio nel giorno della festa, il 24 giugno, alle ore 18. Sempre lo stesso giorno, alle ore 19, ci sarà l'opportunità di ascoltare le note suggestive dell'organo Catarinozzi, uno strumento costruito nel 1736, appositamente per la chiesa di S. Giovanni.Lo suonerà il grande organista Juan Paradell Solé, catalano, già organista nella basilica di S. Pietro. Con lui la flautista Camilla Refice». Martedì 25 giugno si torna alle ore 21.30 in piazza San Giovanni. Si esibirà la banda giovanile “Città di Ferentino”, diretta da Luigi Bartolini. Mercoledì 26, sempre dalla città gigliata, l’Orchestra di fiati guidata da Alessandro Celardi. Giovedì 27, poi, “Ensembe flute friends” e “Flauti di Dragona”, insieme al “Dialogo armonico”, per liuto e voce. Venerdì 28 giugno spazio ai percussionisti del Conservatorio Refice, diretti da Carlo Di Blasi. Domenica 30 un altro concerto curato dallo stesso conservatorio frusinate: “Per cantare e suonare”, con ogni sorta di strumento suonato dagli allievi di Maria Rosaria Agresti e Rodolfo La Banca. Il primo luglio coinciderà con la lirica: “Un palco all’opera”, con la “Serata Puccini” orchestrata da Mauro Gizzi. Sabato 6 luglio, infine, lo spettacolo con due marching band: quella di Amaseno, diretta da Natalino Como, e un’altra centroamericana, in arrivo da San Salvador.



Marco Barzelli

