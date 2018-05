Giovedì 7 Giugno alle 17:30 in Piazza Domitilla a Terracina sarà ufficialmente inaugurata la IV Edizione del Festival delle Emozioni. Un’iniziativa culturale e di crescita sociale, basata sul pensiero che le emozioni influenzino in maniera preponderante le nostre azioni, per questo è importante conoscerle e governarle.Ad aprire il festival sarà la straordinaria partecipazione del magistrato antimafia Nicola Gratteri. “Emozioni fuori legge” il titolo e il tema dell’intervento che proverà a spiegare le emozioni di chi sceglie il crimine, di quelle di chi lotta per contrastarlo in prima linea e di quelle di chi si impegna nell’educazione alla legalità. Gratteri è uno dei magistrati più esposti nella lotta alla 'ndrangheta. Ha indagato sulla strage di Duisburg e sulle rotte internazionali del narcotraffico, ha scritto numerosi saggi di denuncia e dal 2016 è Procuratore della Repubblica di Catanzaro. Nel 2014 a New York è stato insignito del premio Civil courage prize dalla Train Foundation con il quale ogni anno premia chi, nel mondo, si è distinto per il coraggio civile a rischio della propria vitaIl primo di decine di altri appuntamenti in programma, fino al 10 Giugno, tra seminari, workshop, dibattiti, esperienze, incontri, laboratori per bambini e per adulti, spettacoli, visite turistiche, degustazioni, mostre che coinvolgeranno tutta la città. Un’ondata di emozioni vi aspetta.