Festival dei Conservatori a Frosinone, gran finale con il maestro Beppe Vessicchio

Festival dei Conservatori nel centro storico e “A tutta birra” nel Parco del Matusa, così Frosinone saluta un luglio fitto di eventi. Domenica calerà il sipario sulla settima edizione del Festival dei Conservatori. La serata finale dell’originale format ciociaro vedrà la presenza di un presidente di giuria d’eccezione, il maestro. L’ultima settimana della gara tra istituti di alta formazione musicale si è aperta ieri sera con Zarrinchang trio (Torino) e i Trillanti ( Frosinone); fuori concorso si è esibito il liceo musicale dell’Iis Bragaglia del capoluogo. Oggi sono in scaletta Hype band ( Frosinone), Venezze jazz quartet (Rovigo) e No Filters (Parma), mentre domani sarà la volta di Family Affair (Campobasso), Nicola Serafini trio (Campobasso) e di Alex Monfort trio (Francia).All’da stasera fino al 4 agosto dieci giorni con “A tutta birra”: una kermesse piena di musica, ospiti a sorpresa, animazione e intrattenimento tutte le sere. Il programma di oggi prevede l’esibizione live de “I Scirokkati” ne “I successi dell’estate”; domani sera gli Ariacorte daranno vita alla “Taranta Night” con “Le travolgenti note del Salento”; domenica (così come lunedì e mercoledì prossimi) Dj Set e live music.Sempre nel capoluogo, è tutto pronto per la settima edizione dello. L’appuntamento è per domani, dalle 18, in piazza Pertini (all’altezza del capolinea Geaf) per ricordare Matteo Zaiet Fontana, scomparso nel 2013 a soli 23 anni. Si festeggerà il suo 30esimo compleanno ripercorrendo i momenti più emozionanti e significativi delle passate edizioni. Sul palco si alterneranno i Folkstone, Nanowar Of Steel, Back to the System e 5rand.Domenica, a, in località Purgatorio, si terrà il concerto di Dodi Battaglia, storico componente dei Pooh. Sempre domenica, ma ad Anitrella, frazione di, in Piazza Sant’Anna, i Nomadi in concerto. La band ripercorrerà i suoi più grandi ed indimenticabili successi. A Ceccano terza edizione di Eco Reattivo: stasera, sul palco della villa comunale, saliranno nell’ordine Lucky Bastards, Lee Quore, Pané, Charlie Fuzz + Caraibi, Hurleeys, Blanco, Hermano, Sheng, Fonty e Rhash.Domani, ad, arrivano i Negrita che riceveranno il Premio Arpino città di Cicerone “Speciale Band Musicale 2019”. Il premio verrà consegnato anche a Simone Frignani, scrittore e ideatore del Cammino di San Benedetto.Il fine settimana diè con la prima edizione di “Cultura in corso”: tre giorni all’insegna della musica jazz, delle degustazioni e degli sperimentalismi artistici. Si parte oggi alle 19 con il concerto dell’ “Alberto Girardi standard’s quartet” in Piazza Giovanni Paolo II che alle 21.30 ospiterà il concerto di “Rosanna Napoli Project feat Andrea Pace”. Domani, a partire dalle 17.30, l’intero Corso Vittorio Emanuele, organizzato in sette postazioni, sarà animato dalle note delle street band, dagli stand per le degustazioni di prodotti tipici, e dagli stand espositivi degli artisti locali. Alle 22 in Piazza Cavour è in programma il concerto della “Big Band Rolli’s Stones” del Conservatorio di Pescara diretta dal maestro Mike Applebaum. Domenica, alle 19, in Piazza Giovanni Paolo II, spazio al concerto di “Fabio Macera Project and Friends”, mentre alle 21.30 sarà il turno del “Marcello Rosa sextet” che assieme a Filippo La Porta presenteranno “Le parole tra jazz e letteratura”., domenica, c’è l’ormai tradizionale appuntamento con la musica, i colori, la cultura e il folklore internazionale del Latium World Folkloric Festival. In Piazza XVII Martiri, nella serata conclusiva dei festeggiamenti in onore di S. Anna, si esibiranno i gruppi provenienti da Colombia, Bielorussia, Isola di Pasqua e Sud Africa. Presso l’azienda vitivinicola Pileum di Piglio, stasera, dalle 20.30, degustazioni di vino con carne alla brace con sottofondo musicale della “Ungle Jhon Gang. Per informazioni e prenotazioni: 366 3129910.