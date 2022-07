Festa di chiusura al centro diurno "Luca Malancona" di Ferentino

Festa di chiusura estiva al centro diurno ‘Luca Malancona’ di Ferentino. Due le esibizioni curate e dirette da Davide Reppi – un progetto di laboratorio artistico basato sulla realizzazione di strumenti musicali costruiti interamente dai ragazzi – e da Laura Rea, con un progetto di riscoperta degli spazi esterni e degli elementi naturali. Interpreti i tredici ospiti del centro che hanno coinvolto i tanti presenti con le loro performance. A seguire la proiezione di un video sulle attività effettuate dal centro, grazie alla professionalità e alla cura degli operatori. A chiudere la festa un coinvolgente momento musicale, animato dalla band ‘Panè Orchestra’, che ha fatto divertire e ballare ospiti e famiglie.

«Quella del centro diurno ‘Luca Malancona’ è una realtà fatta di persone straordinarie, che mi ricaricano di energie positive e rendono tutti noi orgogliosi di quanto siamo riusciti a fare per questi ragazzi - ha detto il sindaco, Antonio Pompeo - Vedere la gioia sui loro volti e su quelli delle loro famiglie, assistere alle attività in cui i validissimi operatori li coinvolgono e condividere momenti di festa, come quello di ieri, credo sia il riconoscimento più bello per chi guida una comunità».