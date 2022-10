Festa della scuola e della costituzione, sabato appuntamento al palasport

E' in programma sabato 29 ottobre l'appuntamento con la "Festa della scuola e della costituzione" che si svolgerà al palazzo dello sport di Frosinone, in zona Casaleno, a partire dalle 9.30.



«La manifestazione, istituita nel 2012 dall’amministrazione Ottaviani per favorire la cultura dell’aggregazione tra gli studenti delle scuole elementari e medie del capoluogo – ha dichiarato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – promuove, attraverso la lettura di uno o più articoli della Costituzione, il valore dell’atto fondamentale della Repubblica italiana. Il tema che sarà affrontato sabato e che sarà anche oggetto delle rappresentazioni artistiche e musicali degli studenti, sarà quello illustrato dall’articolo 12 del dettatocostituzionale, ‘La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni».



«La festa oltre a voler costituire un momento di svago, serenità e ripartenza, vuole essere, anche, un momento di riflessione sui nostri diritti e doveri di cittadini – ha dichiarato l’assessore all’istruzione, Valentina Sementilli - si tratta di un momento importante del percorso formativo di ogni studente, sviluppando, inoltre, una riflessione su uno o più articoli del dettato costituzionale, pilastro della nostra società. Anche quest’anno gli studenti, grazie anche al prezioso supporto dei dirigenti e dei docenti, saranno protagonisti di rappresentazioni di alto profilo artistico e culturale».