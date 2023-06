L'Arma dei carabinieri celebra 209 anni dalla fondazione, cerimonia alla villa comunale

Arma dei Carabinieri. Alle 10, si terrà una cerimonia alla presenza delle Autorità provinciali civili, militari e religiose, con la partecipazione di una rappresentanza di alunni degli istituti di istruzione "Beata Maria De Mattias", "Aldo Moro" e "Alessandro Volta" del capoluogo e di un gruppo di studenti del conservatorio "Licinio Refice" di Frosinone che eseguirà alcuni brani musicali. Lunedì 5 giugno, all'interno della Villa Comunale di Frosinone, verrà celebrato il 209° di Fondazione dell'. Alle 10, si terrà una cerimonia alla presenza delle Autorità provinciali civili, militari e religiose, con la partecipazione di una rappresentanza di alunni degli istituti di istruzione "Beata Maria De Mattias", "Aldo Moro" e "Alessandro Volta" del capoluogo e di un gruppo di studenti del conservatorio "Licinio Refice" di Frosinone che eseguirà alcuni brani musicali.

Uno schieramento composto da un reparto di formazione rappresentativo di tutte le componenti operanti a livello provinciale, scandirà le fasi salienti dell'evento.

Saranno consegnate, inoltre, delle ricompense individuali, tra le quali una medaglia di bronzo al merito civile.

CAPITANI CAVALIERI DELLA REPUBBLICA

Nel frattempo proprio ieri, in occasione della festa della Repubblica, due comandanti di compagnia del territorio ciociaro sono stati insigniti come cavalieri al merito.Si tratta del capitano Leonardo Rosano, comandante della compagnia di Alatri, insignito "Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana" e del capitano Bartolo Taglietti, comandante di quella di Pontecorvo.Il capitano Rosano ha ricevuto il riconoscimento presso la prefettura di Campobasso. A lui sono giunti gli auguri del comandante provinciale di Frosinone, colonnello Alfonso Pannone e di quello di Campobasso, colonnello. Luigi Dellegrazie. Al capitano Bartolo Taglietti, invece, il riconoscimento è stato consegnato presso la Prefettura di Salerno. Anche per lui le felicitazioni del comandante provinciale frusinate e del collega di Salerno, colonnello Filippo Melchiorre.© RIPRODUZIONE RISERVATA