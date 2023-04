Festa Alfa Romeo, lo spot in fabbrica con la Formula Uno: lo stabimento di Piedimonte diventa un set

Alfa Romeo ha annunciato lo scorso 9 febbraio le celebrazioni per i 100 anni del leggendario simbolo del Quadrifoglio, una pietra miliare nella storia del marchio Alfa Romeo che da alcuni anni è tornata anche sulle piste di Formula Uno. La monoposto, e i due piloti della vettura, sono giunti ieri a Cassino per uno spot che si realizzerà nella giornata odierna e che avrà poi una visibilità internazionale.

La scelta di Cassino non è casuale: si tratta dello stabilimento dove si producono due modelli a marchio Alfa: Giulia e Stelvio. La berlina e il Suv, nella giornata odierna, saranno protagoniste insieme alla monoposto di Formula Uno per alcuni spot che si realizzeranno prima nei viali interni allo stabilimento e poi lungo il viale intitolato ad Umberto Agnelli che delimita il perimetro dello stabilimento Stellantis della Città Martire.

L'occasione, come dicevamo, è il centenario del leggendario simbolo del Quadrifoglio che dal 15 aprile del 1923 identifica le più performanti realizzazioni firmate Alfa Romeo, non solo quelle impegnate sui circuiti da gara di tutto il mondo ma anche alcune versioni speciali di produzione. La prima vettura Alfa Romeo ornata con il Quadrifoglio è stata la RL "Corsa" del pilota Ugo Sivocci, che vinse la XIV edizione della Targa Florio nel 1923.

IL SIMBOLO

Negli anni più recenti il simbolo del Quadrifoglio è tornato proprio sui modelli prodotti a Cassino: sia sulla Giulietta, nel 2010, sia quando nel 2015 nasce, sempre nello stabilimento ai piedi dell'Abbazia la nuova generazione Alfa Romeo con il lancio della Giulia nella versione Quadrifoglio, spinta dal nuovo motore 2.9 BiTurbo a benzina da 510 CV con prestazioni eccezionali, tanto da stabilire, sul famoso circuito del Nurburgring, il record di categoria in 7'32''. Anche lo Stelvio, il primo SUV prodotto dall'Alfa Romeo, si colloca al vertice della gamma in versione Quadrifoglio.

Dal 2022 sulle linee dello stabilimento pedemontano oltre alle vetture a marchio Alfa c'è anche il Suv della Maserati: è passato infatti poco più di un anno dal debutto della Maserati Grecale, il Suv medio del Tridente, disponibile sia con classici motori benzina sia in versione Folgore, quella 100% elettrica. Proprio quest'ultima è tra le protagoniste del Salone di Shanghai 2023, dove è atterrata sempre nella giornata di ieri assieme a tutti i dettagli tecnici fino a oggi sconosciuti. Se infatti conoscevamo già la piattaforma - la Giorgio di origine Alfa Romeo, adattata per ospitare le batterie - lo stile e poco altro, con il debutto alla kermesse cinese la carta di identità della Grecale Folgore è completa. In fabbrica, intanto, gli operai hanno iniziato a lavorare nuovamente sul doppio turno, ma la piena occupazione è ancora lontana: i contratti di "solidarietà" sono stati infatti prolungati di ulteriori tre mesi (dal 30 aprile al 30 luglio) e nella giornata di ieri è stata data comunicazione ci sarà un fermo produttivo nei giorni giovedì 20 e venerdì 21 che interesserà soltanto lastratura e verniciatura. Il montaggio lavorerà regolarmente.