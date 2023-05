Giovedì 18 Maggio 2023, 09:22 - Ultimo aggiornamento: 10:24

Grande festa ad Arpino per gli ottanta anni di madre Cristina Pirro, badessa benedettina del monastero di clausura "Sant'Andrea Apostolo". La suora, arrivata nella città di Cicerone circa cinquantaquattro anni fa, ha infatti festeggiato il suo compleanno, martedì 16 maggio, con una torta offerta da tutta la comunità arpinate e fatta recapitare presso il convento di clausura tramite la Pro Loco.

Madre Cristina, originaria di Bari, sceglie di diventare suora nel 1967, lasciando un posto di lavoro presso un'azienda pubblica ed entrando in un monastero del capoluogo pugliese. Nel 1969 chiede però di essere trasferita all'interno del convento di Sant'Andrea Apostolo, desiderosa di una forma di clausura radicale. Ad Arpino arriva accompagnata dai suoi genitori proprio nel giorno in cui la Madonna di Loreto, patrona della città di Cicerone, viene portata in processione dal monastero alla chiesa di San Michele Arcangelo che si trova in piazza Municipio. Tutto ciò fa pensare alla suora, con grande emozione, che è come se in quel giorno la Madonna le fosse venuta incontro. Ad oggi, dopo cinquantaquattro anni, madre Cristina Pirro si trova ancora all'interno del convento di Arpino. Convento che sembra essere il più antico monastero benedettino femminile di clausura al mondo. La tradizione vuole infatti che San Benedetto, diretto a Montecassino da Subiaco, passò per Arpino. Qui trovò il monastero di Sant'Andrea e decise di lasciare al suo interno Santa Scolastica, facendo così pensare che il convento abbia più di 1500 anni di storia. All'interno dello stesso, madre Cristina viene eletta abadessa della comunità nel 1989. Circa dieci anni dopo, poi, la suora, insieme ad alcune sorelle che come lei si trovano all'interno del convento arpinate, contribuisce alla nascita del primo monastero cattolico in terra ortodossa "Mater unitatis" di Piatra Neamt in Romania. Lo scorso martedì la badessa è stata invece protagonista, nel giorno del suo ottantesimo compleanno, della sorpresa a lei riservata da parte di tutta la comunità arpinate che, tramite la Pro Loco, le ha fatto consegnare una torta presso il monastero di clausura per augurarle un felice giorno.

A ciò si aggiungono anche gli auguri da parte del neo sindaco della città di Arpino, Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, che più volte, in aperta campagna elettorale, ha nominato proprio madre Cristina Pirro, affermando nei vari comizi di voler valorizzare la sua persona. Sui social, infatti, la lista "Rinascimento per Arpino", vincitrice delle elezioni comunali nella città di Cicerone con a capo l'onorevole, ha postato un messaggio in onore della suora: «Tantissimi auguri a Madre Cristina Pirro, Madre superiora del Convento Benedettino di clausura in Arpino, tanto cara a Vittorio Sgarbi e a tutti noi arpinati da 54 anni qui con noi da Bari».