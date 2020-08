Paura per Anna Tatangelo, in ospedale per stare vicino alla madre ferita

Vuol tornare a sorridere dopo l’addio con Gigi D’Alessio, a vivere spensierata, come è giusto che sia per una giovane donna di 33 anni. Ma per Anna Tatangelo, dopo la fine della lunga storia d’amore con il cantante napoletano, le preoccupazioni non mancano.

Nella serata di domenica è dovuta correre al Pronto soccorso dell’ospedale di Sora a seguito di un incidente domestico che ha coinvolto la sua cara madre. Un trauma facciale che ha richiesto delle cure specifiche che nel nosocomio di San Marciano non era possibile, evidentemente, eseguire e che hanno reso opportuno il trasferimento, ieri mattina, in una clinica della Capitale.

Anna - come anche la sorella ed i suoi fratelli - è legatissima alla madre e per questo, oltre ad esserle stata vicina negli ultimi mesi ed in particolare durante il lockdown, è voluta restare al suo fianco a seguito del sinistro. Anna, che è anche una attenta e premurosa madre, è tornata dalle vacanze in Sardegna alcuni giorni fa. Aveva trascorso del tempo spensieratamente con amici e soprattutto con il suo Andrea, il figlio di dieci anni avuto da Gigi D’Alessio e che ancora li tiene uniti affettuosamente. Del resto è stata proprio lei a dichiararlo: «Ora sono serena, ma c’è stato un periodo difficile che peraltro ha coinciso con il lockdown in cui ho avuto modo di trascorrere più tempo con i miei cari. Mi sono dedicata alla mia famiglia, alla mia mamma, alle persone a cui voglio più bene».

