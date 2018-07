l duca di Braganca, dom Duarte Pio, capo della casa reale di Portogallo, sarà in visita a Ferentino dopodomani. Ad annunciarne l’arrivo, fissato intorno alle 11, è stato il Comune della città gigliata. Il duca, attualmente in Italia per alcuni giorni, ha accettato l’invito del cavalier Angelo Musa, presidente dell’associazione Real Academia Sancti Ambrosii Martyris di Ferentino, di cui dom Duarte è patrono - e verrà accolto dal sindaco Antonio Pompeo e dal presidente del Consiglio comunale Claudio Pizzotti nella sala consiliare comunale.

Domenica 29 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:42



