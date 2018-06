di Emiliano Papillo

Franco Collalti, 62 anni, avvocato penalista, sposato con due figlie, civico, è il candidato sindaco del centrodestra a Ferentino E' appoggiato da quattro liste, Cambiare, Insieme per Ferentino, Lega con Salvini e Forza Italia.

Come, quando e perché ha deciso di candidarsi a sindaco?

"Ho deciso di candidarmi perché sollecitato da tanti amici che vogliono un radicale cambiamento nella politica di Ferentino. La decisione è maturata a marzo. Per radicale cambiamento. intendo sia negli uomini che nel modo di amministrare. Sono stato consigliere comunale dal 1983 al 1993 e sinceramente a distanza di 25 anni la trovo degradata. Ricordo Ferentino quando era piena di gente in centro, ora c'è il deserto e le periferie sono abbandonate"

Quali sono i punti qualificanti del suo programma?

I cittadini di Ferentino hanno bisogno di sentirsi piu' sicuri. Troppo spesso si sente in città e si legge di furti, rapine, reati ambientali ed altro. Ebbene il mio obiettivo è quello di potenziare la caserma dei carabinieri e di spostarla in altra sede, lì a distanza di 40anni dal suo posizionamento non ha piu' senso. Serve che le Forze dell'Ordine siano piu' presenti nel territorio ed anche i vigili urbani debbono lavorare di sera. Accanto a queste cose andrà fattta una videosorveglianza estesa anche alle periferie. Oggi abbiamo alcune telecamere, ma non funzionano. Poi un altro punto importante del programma è lo sviluppo della zona industriale, l'Asi. Penso che siamo l'unica città che all'uscita di un casello autostradale e di una superstrada non ha nulla. Non ci sono bagni, alberghi, zone per camperisti, bar. Propongo di trasformare le aree ancora agricole in commerciali favorendo gli investimenti in quella zona. Mi fa rabbia ad esempio che la strada che sale per Ferentino sia priva di illuminazione pubblica e marciapiedi. Poi se pensiamo alla Roana, dopo 20 anni di promesse non hanno ancora i servizi fondamentali, illuminazione, ed altroi e neanche l'adsl.

Cosa pensa della STU (società di trasformazione urbana) nel centro storico?

Penso che la STU sia il piu' grande fallimento politico-amministrativo degli ultimi 12-13 anni a Ferentino. L agente sa chi è stato il responsabile di quel progetto che ha prodotto finora il nulla. Bisogna ripartire da zero programmando un nuovo sviluppo del centro storico che vadi di pari passo anche con la Casa della Salute che oggi è una scatola vuola. Bisogna incentivare le attività commerciali, soprattutto chi vuole aprire nuove attività.

Il comune sta per avviare con l'aiuto dei privati, attraverso il project financig, una grande opera, l'ampliamento del cimitero.

Credo che per ampliare il cimitero si sia scelto il metodo sbagliato. Ho saputo che hanno proceduto alla vendita in piantina di 200 loculi. Preferisco che l'opera fosse realizzata dal comune magari mediante mutuo Cassa depositi e Prestiti, è una entrata certa. Si verioficava la domanda e si procedeva su quei dati. Stessa cosa poteva essere fatta per la STU per quanto riguarda appartamenti, negozi e servizi.

Un aggettivo per definire i suoi avversari: Antonio Pompeo permaloso ma simpatico, Fabio Magliocchetti preciso, Giuseppe Virgili rispettoso, Maurizio Berretta coraggioso.

Sogno nel casetto?

Realizzare una strada di collegamento attraverso via la Bufala (Aeroporto) con Frosinone, soprattutto con l'ospedale Fabrizio Spaziani mettendo a disposizione navette negli orari di punta. E' un progetto fattibile. Poi vorrei riportare Ferentino ai tempi d'oro, a quelli di 30 anni fa. Una cosa che mi ha dato molto fastidio in questi giorni, è stata la modifica del regolamento dei servizi sociali sui sussidi. Fino a qualche giorno le erogazioni a persone bisognose venivano fermate a 45 giorni dal voto, oggi ad appena 8 giorni non mi sembra giusto.

Luned├Č 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA