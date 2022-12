Ferentino, terrore in villa: imprenditore minacciato con la pistola e rapinato

Aggredito, minacciato con la pistola e rapinato. E' la brutta avventura capitata nelle scorse ore ad per un noto imprenditore di Ferentino. L'uomo sposato e padre di una ragazza è stato rapinato da almeno tre malviventi incappucciati. È accaduto in località San Rocco non lontano dal luogo dove qualche giorni fa una famiglia si è trovata faccia a faccia con i ladri.

Frosinone, denuncia il marito per maltrattamenti, ma finisce indagata: a picchiarlo era lei

La banda, secondo la denuncia dell'uomo, lo ha atteso dinanzi alla sua villetta per condurlo sotto la minaccia di una pistola nel garage. I malviventi a quanto pare volevano la chiave della cassaforte che l'imprenditore ha consegnato ma, in pratica, non hanno trovato quello che cercavano. Solo un orologio e 700 euro in contanti. Ma sono stati momenti di terrore. Poi la fuga della banda. Le indagine le portano avanti i carabinieri.