Tenta di togliersi la vita, il figlio rientra in casa e lo salva: uomo ricoverato

Paura nelle campagne di Ferentino dove un pensionato di 65 anni é stato salvato in extremis dal figlio che stava rincasando dopo una giornata di lavoro. É accaduto non lontano dal confine con Anagni. Secondo quanto raccolto dai carabinieri intervenuti dopo la chiamata dei sanitari dell'Ares 118, il pensionato aveva preso una corda ed era in camera da letto dove stava tentando di togliersi la vita quando è stato scoperto dal figlio. L'uomo aveva in mano una corda ed aveva perso i sensi. Subito il figlio ha dato l'allarme al 118. I sanitari hanno viste le condizioni gravi ne hanno disposto il trasferimento in ospedale. Nel frattempo sono stati chiamati i carabinieri che hanno avviato le indagini per capire i motivi del gesto dell'uomo.