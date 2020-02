Ultimo aggiornamento: 17:21

Il Museo diocesano si arricchisce.Oggi è stata consegnata al Museo Diocesano di Ferentino una statua lignea raffigurante la "Madonna con Bambino" e risalente al XV secolo.L'opera, proveniente dalla chiesa di San Rocco a Villa Santo Stefano, sarà custodita presso il Museo di Ferentino ed esposta in dialogo con la "Madonna con Bambino", di epoca analoga, proveniente dalla Chiesa ferentinate di Sant'Antonio abate.La statua di Villa Santo Stefano giunge al Museo al termine del restauro finanziato e curato dalla "Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti" che ha affidato la realizzazione dell'intervento al Consorzio Aureo della dott.ssa Fiammetta Jahier.Ricordiamo che il Museo Diocesano ha sede nel Palazzo Episcopale di Ferentino, in piazza Duomo ed è aperto al pubblico dall'aprile 2012.Orari di apertura al pubblico (si possono concordare anche visite guidate per gruppii n giorni ed orari diversi):Venerdì 16:00 - 18:00sabato 9:00-13:00/ 15:00- 18:00domenica 9:00-13:00/ 15:00- 19:00Per info sul Museo Diocesano: https://www.diocesifrosinone.it/cultura/museo-diocesano.html