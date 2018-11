© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questione ambiente in primo piano a Ferentino dove i problemi maggiori negli ultimi tempi sono legati alla presenza di schiuma bianca nel torrente Alabro, affluente del fiume Sacco, visibile anche ieri, malgrado da giorni non ci siano più piogge.Non da meno è il problema dell' abbandono incontrollato dei rifiuti nelle zone periferiche. Rifiuti che , come nel caso di sabato sera, hanno portato ad un incendio di materiali pericolosi in periferia. I carabinieri della Compagnia di Anagni, coordinati dal capitano Giovanni Camillo Meo, hanno intensificato i controlli sul territorio per fermare sul nascere eventuali reati in materia ambientale. Nella tarda serata di sabato, i carabinieri della stazione di Ferentino, su segnalazione di diversi cittadini, sono intervenuti allo Scalo dove hanno denunciato un 43enne per violazione del Codice Ambientale. L’uomo, titolare di una officina meccanica e di rivendita pneumatici, è stato sorpreso mentre bruciava rifiuti speciali nelle adiacenze della propria abitazione».In particolare stava bruciando materiali in plastica e pneumatici usati. Nella circostanza veniva adeguatamente delimitata l’area pari a circa 50 metri quadrati e veniva intimato al responsabile bonifica dell’area interessata.Non è il primo caso di abbandono incontrollato di rifiuti anche pericolosi a Ferentino. Altri casi si sono verificati di recente in zona Bonifica e tra via Cartiera e Tofe dove sono stati trovati più volte rifiuti abbandonati e dati alle fiamme.Per quanto riguarda invece la schiuma bianca nel torrente Alabro il fenomeno continua ad essere presente e visibile. I carabinieri di Morolo che sono intervenuti sul posto insieme ai tecnici dell’Arpa attendono le analisi di laboratorio sui campioni di acqua prelevati in più parti.