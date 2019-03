© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un lungo, sofferto, interrogatorio davanti al sostituto procuratore Michele Prestipino. Quattro lunghissime ore, nel corso delle quali sono state necessarie tre interruzioni. E questa mattina si prosegue.Per Pio Riggi, ex consigliere comunale di Ferentino (assistito dall’avv. Giampiero Vellucci) coinvolto nello scandalo del project per l’ampliamento del cimitero, sono giorni decisivi. E il fatto che ad interrogarlo sia lo stesso dottor Prestipino (il più stretto collaboratore del procuratore Pignatone, con alle spalle la direzione di numerose inchieste su mafia e ’ndrangheta) dà la misura di come questa inchiesta sia seguita con particolare attenzione dalla Dda di Roma.I LAVORI AL CIMITEROCome noto, Pio Riggi, 55 anni, è stato arrestato dopo la denuncia dell’imprenditore di Tivoli Lorenzo Scarsella, che si è aggiudicato il project per l’ampliamento del cimitero. Con lui, in carcere, sono finiti suo cugino Luciano Rosa e tre personaggi legati alla malavita campana: Ugo Di Giovanni, Gennaro Rizzo, ed Emiliano Sollazzo. Questi ultimi tre - scrive il Gip - sono appartenenti a clan di Napoli-Centro e, secondo l’accusa, avrebbero agito dopo che Pio Riggi aveva chiesto 300 mila euro all’imprenditore Scarsella.Ma l’aspetto più brutto di questa inchiesta è la contestazione, agli indagati, del «416 bis»: ossia l’associazione di tipo mafioso. Un’accusa scaturita dalle minacce che l’imprenditore avrebbe ricevuto dai tre napoletani.Ma un appalto da 6 milioni di euro poteva essere gestito solo da un consigliere?Gli inquirenti hanno qualche dubbio. Per questo hanno sentito anche i tecnici per dei riscontri con quanto dichiarato dagli arrestati. Ma, soprattutto, si aspettano che Pio Riggi, parli. E vuoti il sacco. Un’ eventuale collaborazione con i magistrati gli potrebbe presto aprire le porte del carcere, magari con la concessione dei domiciliari.In quest’ottica va letto sia il lungo interrogatorio di giovedì pomeriggio, sia quello di stamani. E non è escluso che possa essere sentito anche all’inizio della prossima settimana.Come mai questi continui incontri con il magistrato?Sono in molti a credere che Riggi abbia iniziato a «collaborare».IL TELEFONINOE così potrà chiarire anche i suoi rapporti con l’ex assessore Luca Bacchi, di cui si parla in un video acquisito dagli inquirenti.E’ un video di 33 minuti girato con il telefonino di Luciano Rosa, nel quale la stessa parte offesa è stata ripresa in atteggiamento confidenziale con i suoi aggressori. Dunque, altro che minacce...In pratica, in un incontro presso una sala bowling, l’imprenditore Scarsella si intrattiene con alcuni degli arrestati e, tra un caffè e una bibita, parla di Ferentino dove «tutti mi chiedevano i soldi». E’ un video che Luciano Rosa gira tenendo il telefonino in tasca, all’insaputa di Scarsella, perchè pensava che un giorno gli sarebbe potuto tornare utile.Ed ecco che nel video si fanno i nomi di altri personaggi (più o meno orbitanti all’ombra del Comune di Ferentino) ai quali l’imprenditore dice di aver consegnato del denaro. Ma il sonoro è di pessima qualità e non si sentono bene alcune frasi. L’avvocato Giuseppina Tenga, che assiste Luciano Rosa, spiega: «E’ stato incaricato un consulente informatico di trascrivere il contenuto del video che è stato girato a gennaio e che potrebbe fornire un’altra, ben diversa, chiave di lettura».Nell’ambito di questo video sembra che si faccia anche il nome dell’ex assessore allo Sport Luca Bacchi il quale (va chiarito) al momento non risulta indagato. Di Bacchi, in verità, fa cenno anche il Gip Flavia Costantini, nell’ordinanza di custodia cautelare, quando viene riportato un colloquio telefonico proprio tra lui e Pio Riggi. Per questa telefonata, una decina di giorni fa, è stato convocato dai carabinieri di Tivoli «dove - dice - ho chiarito la mia posizione».