Domenica 17 Settembre 2023, 08:54

Ancora una serata movimentata nella zona della movida, stavolta mentre era in corso l'attesa manifestazione "Ferentino è" che si concluderà stasera e vedrà nel pomeriggio uno dei suoi momenti più entusiasmanti con il Palio Di San Celestino e la rievocazione storica.

Erano circa le 23 di venerdì quando un'auto con a bordo tre giovani del posto - incuranti dei divieti e del pericolo che potevano procurare a causa dell'enorme afflusso di gente - sarebbe salita fino ai pressi della piazza principale forzando il cordone di sicurezza formato dai ragazzi incaricati dal Comune che stavano lavorando.

L'auto, secondo le testimonianze dei presenti, sarebbe arrivata a ridosso di piazza Matteotti malgrado le raccomandazioni, i divieti e tra lo stupore dei presenti. A quel punto proprio i ragazzi della sicurezza, avrebbero dato l'allarme ai vigili urbani ed ai carabinieri della stazione, situata a poche decine di metri dalla piazza. I militari dell'Arma sarebbero arrivati sul posto dopo pochi secondi, mentre i tre giovani tutti del posto e residenti nella parte bassa della città non ne volevano sapere di togliere l'auto che poteva intralciare anche eventuali mezzi di soccorso.

A stento i militari sono riusciti ad identificarli e portarli in caserma. Hanno tra i 20 e 30 annu e stando ad alcune indiscrezioni i tre sono stati denunciati per aver interrotto una manifestazione pubblica e per procurato allarme. Ma non sarebbe finita qui. I tre poi costretti a spostare l'auto dopo aver subito anche una pesante multa sarebbero tornati in piazza invece di andare a casa. Come se non bastasse essere identificati in caserma, la serata evidentemente doveva finire in maniera diversa. Cercavano di "divertirsi" - si fa per dire - facendo danno.

Avrebbero camminato lungo il centro storico mentre gli eventi erano ancora in corso ed era presente un gran numero di persone. Sicuramente con qualche bicchiere di troppo i tre avrebbero incontrato lungo le strade del centro storico un gruppo di stranieri con i quali ci sarebbero state vecchie ruggini. Erano circa le 2 della notte. Molte persone erano tornate a casa, la serata era ormai terminata. I due gruppi si sarebbero affrontati prima con parole grosse poi con calci e pugni tra le testimonianze di diversi giovani presenti. Qualcuno sarebbe rimasto anche ferito anche se nessuno avrebbe fatto ricorso alle cure mediche. Momenti di paura tra i residenti e chi era rimasto alla manifestazione. Ancora una volta sono stati chiamati i carabinieri e lì c'è stato un fuggi fuggi generale, anche se qualcuno è stato già identificato e denunciato per rissa. Sono in corso accertamenti dei carabinieri anche con l'aiuto delle telecamere. Una serata molto movimentata, anche perché durante la rissa i due gruppi hanno danneggiato anche le vetrine di un locale.

LA MANIFESTAZIONE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri sera invece, almeno fino all'inizio dei concerti, tutto è filato liscio con oltre 10.000 persone che hanno invaso il centro storico di Ferentino cantando e ballando. Oggi l'epilogo di una settimana di feste con visite guidate, enogastronomia, cultura e tanta musica. "Ferentino è", nella città ernica è ormai diventata una manifestazione fissa di fine estate. Oggi l'epilogo con il Palio di San Celestino. Non è la prima volta che nella zona della movida avvengono risse, con i carabinieri che riescono comunque ad intervenire in tempi veloci ed a individuare i responsabili. Sarà molto utile tra alcuni giorni il potenziamento del servizio di videosorveglianza promesso dal sindaco con almeno venti nuove telecamere di cui dieci mobili ed il resto fisse posizionate in diverse zone della città sia al centro che alla periferia.