Ragazza accoltella il fidanzato dopo una lite. È accaduto ieri alle 21 a Ferentino nella zona delle case popolari del quartiere Giardino, dove si svolge il mercato settimanale.

Tutto è iniziato quando l’uomo, un operaio rumeno di 30 anni, è tornato a casa. Nell’appartamento c’era la compagna, connazionale di 25 anni, in stato di gravidanza. I due hanno iniziato a discutere, sembra per motivi di gelosia. I toni si sono fatti subito accesi e dalle parole si è passati ai fatti. Calci, pugni ed urla che hanno richiamato l’attenzione dei vicini che hanno provato a calmare i due.

La ragazza, ad un certo punto, avrebbe preso un oggetto affilato, un coltello o un paio di forbici, e colpito il fidanzato in diverse parti del corpo. L’uomo si è difeso, ma non è riuscito ad evitare i colpi. Ha perso tanto sangue.

Chiamati dai vicini, sul posto nel giro qualche minuto sono arrivati i carabinieri di Ferentino agli ordini del maresciallo Raffaele Alborino e l’ambulanza del 118. La ragazza era in stato shock e aveva vistose ferite al volto. I sanitari intervenuti, dopo aver prestato le prime cure al ragazzo, lo hanno portato all’ospedale “Spaziani” di Frosinone. Ha riportato ferite serie, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno portato la ragazza in caserma per essere ascoltata insieme al suo legale di fiducia, l’avvocato Mario Cellitti. Non è escluso che durante la notte possano scattare per lei misure restrittive. La ragazza, ferita ed impaurita, è anche in stato di gravidanza. Anche lei è stata portata in ospedale dove è piantonata dai carabinieri.

Secondo le testimonianze non è la prima volta che i due litigavano. La ragazza si era da poco lasciata con un ragazzo italiano, iniziando la storia d’amore con la nuova fiamma, il giovane operaio rumeno. Ma sarebbe stato un rapporto tormentato a causa dell’eccessiva gelosia di entrambi. Tanti i curiosi che si sono recati sul posto richiamati dalle urla dei due. Un quartiere quello delle case popolari, nell’area Giardino, un quartiere storicamente molto tranquillo malgrado quanto avvenuto ieri sera.

