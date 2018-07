Dopo una vita di avventure e sacrifici in giro per il mondo, è finito per diventare uno degli utenti più affezionati delle Poste di Ferentino dove ha deciso di spegnere le candeline. Non poche per la verità, 102 ad essere precisi. È la storia di Giovanni Isopi. Il centenario ha accolto l’invito di Poste a festeggiare il compleanno nell’ufficio di via XX settembre che frequenta da decenni. Come spesso accade, non solo nei piccoli centri, tra i dipendenti e il cliente si instaura un rapporto speciale di affetto. Accolto dall’affetto dei parenti, dal personale dell’ufficio, dal direttore della filiale di Frosinone Stefano Federico e dal direttore dell’ufficio postale Luca Ceccarelli, il signor Giovanni ha ricevuto una targa e una pergamena ricordo.Una vita quella di Giovanni che ha attraversato tutta la storia del secolo scorso. Nato a Sgurgola, nel 1916, primo di quattro figli, sposato con Angela nel 1937, ha avuto a sua volta quattro figli, 9 nipoti, 4 bisnipoti e 1 trisnipote.Rimasto presto orfano di padre, ad appena 8 anni Giovanni si è dovuto immediatamente dare da fare per aiutare economicamente la madre, prima come aiuto pastore (periodo durante il quale ha imparato a leggere e scrivere) e poi, tornando a casa, come contadino.In un periodo di ristrettezze economiche Giovanni, al termine del periodo di servizio militare, svolto tra il 1937 e il 1939 tra Pisa e Postumia (attualmente in Slovenia), decide di partire volontario per l’Africa Orientale dove partecipa alla battaglia dell’Amba Alagi, al termine della quale viene fatto prigioniero dagli inglesi, non prima però di aver ricevuto dal nemico “l’onore delle armi”.Rimane prigioniero per 7 anni, prima in Africa, poi in India e infine in Australia, dove impara anche l’inglese.Torna ad abbracciare la sua famiglia rimasta a Ferentino solamente nel 1947, come mezzadro di un nobile locale.Nel 1961 decide di cercare fortuna in Svizzera, dove trova impiego come manovale, attività che continuerà a svolgere anche al suo rientro in Italia, a Roma, dove rimarrà dal 1968 al 1976, anno in cui decide che anche per lui è arrivato il momento della pensione.Pensione per il signor Giovanni non ha significato però riposo, visto che anche negli ultimi 40 anni ha continuato ad occuparsi della sua terra.In fondo, come lui stesso ha scritto in una serie di taccuini in una sorta di riassunto della sua vita e che le nipoti hanno raccolto e pubblicato in un libro in occasione del 100° compleanno «sono anziano, sono pensionato, questo è vero, però quello che ho constatato è che il lavoro è salute e se hai mal di ossa lavorando passa tutto. Non sta bene se uno fa troppo riposo; la persona anziana deve lavorare e anche camminare tutti i giorni, a piedi o in bicicletta. Io la penso così».