Antonio Pompeo è stato rieletto sindaco di Ferentino. Terminate le operazioni di spoglio dei 20 seggi il

sindaco uscente sostenuto da una coalizione formata dal Partito democratico e sei liste civiche ha ottenuto il 65,20% dei voti. Franco Collalti, sfidante espressione del centro destra, si è fermato al 14, 54% dei voti.



«Ha vinto la città di Ferentino e la sua voglia di correre verso il futuro, attraverso un modello amministrativo che funziona e che dà risultati». Così ha commentato la sua conferma Pompeo, che resta sindaco di Ferentino. «Avevamo già scritto una bella storia in questi anni - ha aggiunto - e dopo il risultato del 10 giugno posso aggiungere che possiamo continuare a scriverla». Per Pompeo «vincere è già difficile, riconfermarsi lo è ancora di più. Non vince solo Antonio Pompeo e la sua squadra, ma trionfa un modello, il modello Ferentino che ha permesso a questa città di diventare un rifermento per il territorio, in termini di opportunità e risultati raggiunti».

Luned├Č 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:09



