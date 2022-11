A Ferentino il parco per bambini "Gli uomini di carta", ricordando Gianni Rodari

Sarà inaugurato domenica 20 novembre alle 15 il il parco "Gli uomini di carta" a Ferentino che prende il nome dall'omonima poesia di Gianni Rodari. «Un nuovo spazio verde dotato di aree didattiche polifunzionali, in cui sarà possibile stimolare la curiosità e il dialogo e fornire strumenti per una conoscenza partecipata e condivisa. Zone di ascolto e lettura, luoghi per rappresentazioni teatrali e giochi didattici, delle vere e proprie aree polifunzionali dove i più piccoli potranno dare libero sfogo alla creatività e alla fantasia» - si legge in una nota del Comune.

L’area verde è situata proprio alle spalle delle scuole dell’infanzia e primaria Cameracanne ma sarà fruibile dall’intera comunità come area di svago e condivisione. In occasione della cerimonia di inaugurazione, la poesia sarà recitata dai piccoli alunni.

«Siamo orgogliosi e felici – sono le parole del sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo – di inaugurare un altro spazio al servizio della collettività e dedicato ai bambini che ne potranno fruire liberamente non solo per attività ludiche ma anche per esprimere la loro creatività e la loro fantasia»