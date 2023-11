Ragazzino di 15 anni si allontana da casa dopo la lite con i genitori, ore di angoscia

Si è allontanato da casa a Ferentino e non ha fatto ritorno, per questo la famiglia di Kristian Mandatori - 15 anni - vive ore di apprensione. E' stata presentata una denuncia ai carabinieri ed è partito anche il tam tam sui social con l'immagine del ragazzo e un appello a fornire notizie. Secondo le prime informazioni l'adolescente sarebbe fuggito dopo una discussione con i genitori, episodi del genere erano già accaduti in passato ma aveva sempre fatto ritorno. Stavolta si sono perse le sue tracce, dopo che alle 15 è andato via di casa nella zona di Sant'Agata.

Il ragazzo è alto 1 metro e 85 centimetri e indossa una tuta nera. Chi dovesse vederlo può contattare il numero unico di emergenza 112 o i familiari al 3487771378