Incidente nella notte a Ferentino: feriti due giovani, uno è grave

Un grave incidente stradale si è verificato questa notte intorno alle 3 lungo la via Casilina a Ferentino all'altezza di località Roana al km 76. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri si sono scontrate una Volkswagen Polo condotta da un giovane del posto ed una Audi A6 con a bordo un altro ragazzo. Ad avere la peggio l'occupante della Polo trasportato in ospedale in codice rosso. Ferite lievi per l'altro giovane. Sul posto i carabinieri, le ambulanze del 118 ed il soccorso stradale di Cristian Pro. Si sono registrati rallentamenti al traffico. Paura per gli occupanti delle auto ridotte ad un ammasso di lamiere.