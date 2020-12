Ferentino, un altro incidente mortale sulla Casilina: perde la vita un pensionato di 71 anni di Anagni

Un altro incidente mortale sulla Casilina, a poco distanza dal punto in cui un mese fa è morta la piccola Asia Pizzutelli. In questo caso lo scontro, che si è verificato poco prima delle 20, è costato la vita ad un pensionato di 71 anni di Anagni.

Nell'impatto sono rimaste coinvolte quattro auto. Secondo a una prima ricostruzione la vittima è uscita fuori strada invadendo l'altra corsia.

Purtroppo per il pensionato sono stati inutili i soccorsi. Sul posto il personale medico, gli agenti della polizia stradale per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente e i vigili del fuoco.

