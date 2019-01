© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna di circa quarant'anni di Ferentino è rimasta ferita questa sera poco prima delle 21 in un incidente stradale lungo la via Morolense nel tratto denominato Stradone Ex Nestlè nel comune ernico. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Anagni, la giovane viaggiava con la sua utilitaria con all'interno due bimbi dalla zona dell'aeroporto verso Ferentino Scalo quando, per cause in corso di accertamento, ha preso una transenna che era posizionata lungo la strada. Sembra che la transenna sia stata posizionata da una società che sta effettuando lavori di manutenzione lungo la linea ferroviaria Roma-Cassino che costeggia lo stradone. Segnalava un pericolo. Durante l'impatto un ferro ha sfondato il vetro anteriore dell'auto entrando nell'abitacolo.La ragazza è rimasta ferita. Fortunatamente per i bimbi solo tanto spavento: sono usciti illesi. Subito gli automobilisti di passaggio hanno dato l'allarme. Sul posto i carabinieri, le ambulanze del 118 e il soccorso stradale di Cristian Pro.La donna è stata trasportata all'ospedale Fabrizio Spaziani per accertamenti. Ha riportato ferite alle mani e in alcune parti del corpo. Traffico in tilt. Sono in corso accertamenti dei carabinieri sulla transenna. Gli automobilisti hanno lamentato la scarsa illuminazione pubblica e la mancanza di segnaletica.