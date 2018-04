di Emiliano Papillo

Un grave incidente si è verificato questa sera intorno alle ore 22 nelle campagne di Ferentino in località Tofe. Secondo una prima ricostruzione di alcuni testimoni che hanno lanciato l'allarme, un giovane 25enne del posto, mentre viaggiava con la sua bici lungo via della Bonifica, è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un'auto, una Fiat 500, condotta da un giovane del posto. Il ciclista, dopo l'impatto, è finito a terra. Stando alle testimonianze, l'uomo alla guida della Fiat 500 si sarebbe reso conto dell'impatto solo alcuni metri più in là e si sarebbe poi fermato per prestare soccorso lanciando l'allarme ai carabinieri ed al 118.



​Subito i militari coordinati dal maresciallo Raffaele Alborino e i sanitari del 118 sono arrivati sul posto. Vista la gravità delle ferite riportate è intervenuta l'eliambulanza che ha trasferito il ferito a Roma, al Policlinico Umberto I°. Le sue condizioni sono gravi anche se non sarebbe in pericolo di via. I carabinieri stanno indagando sull'esatta dinamica di quanto accaduto controllando anche l'auto.



​L'uomo alla guida dell'auto, anche a causa della scarsa illuminazione presente e della segnaletica non visibile, non si sarebbe accorto della prersenza del giovane in strada. I residenti chiedono maggiore sicurezza.

