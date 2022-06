Ferentino, inaugurato il parco delle "Molazzette". Un polmone verde per la città

Inaugurato questa mattina, domenica 5 giugno a Ferentino il parco delle Molazzete il polmone verde della città situato nel quartiere Tofe. E' stato realizzato un parcheggio, posizionati giochi per i bambini, panchine, illuminazione, creata una area pic nic e casette in legno per trascorrere qualche ora all'area aperta

«Da oggi - ha spiegato il sindaco Antonio Pompeo- siano tutti custodi di un nuovo spazio verde a

servizio della comunità». E' stata scoperta anche una targa ricordo in memoria di Gigi Datti, ex amministratore del centro ernico e si è svolta la prima pedalata ecologica all'interno del parco, uno spazio verde che si estende per 5 ettari di terreno.

APPROFONDIMENTI FROSINONE Scalo, a Frosinone inaugurato il nuovo parcheggio: posti per 200... I LAVORI Cassino, stazione ferroviaria al via il restyling

Presenti amministratori comunali, i ragazzi del servizio civico, associazioni e volontari.

Con questi lavori il parco potrà ospitare manifestazioni ed iniziative all'aperto. La realizzazione è stata fortemente voluta dai cittadini e da varie associazioni oltre che dagli amministratori Franco Martini e Claudio Pizzotti. Il sindaco ha sottolineato il fatto che «se é difficile realizzare un'opera lo è ancora di più mantenerla, sono orgoglioso di donare un parco così bello alla città ora tutti saremo custodi di questo polmone verde».