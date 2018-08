di Emiliano Papillo

Si spacciano per ispettori della Lavorgna, la ditta che si occupa del servizio di raccolta rifiuti nel Comune di Ferentino, ma sono dei truffatori. In questi giorni si susseguono le segnalazioni su un gruppo di tre o quattro giovani, ben vestiti, cartellino in vista, ovviamente falso, che dichiarano di essere ispettori della ditta e di voler aiutare le famiglie per facilitare la raccolta differenziata. Nel mirino soprattutto anziani.



I primi casi sono stati segnalati agli inizi di agosto, ma la storia continua. Gli ultimi colpi sarebbero avvenuti in mattina, uno in località Pontegrande, l'altro in Zona Sant'Agata, pieno centro. In un paio di casi sono riusciti a portare via soldi e gioielli. Sul caso stanno indagando i carabinieri della locale stazione che agli ordini del maresciallo Raffaele Alborino.



Le segnalazioni sono finite anche sui social network in particolare sul gruppo Ferentino Lamentele e Suggerimenti. La ditta Lavorgna ha subito inviato una nota specificando di non aver incaricato alcun dipendente per andare nelle case dei cittadini di Ferentino a spiegare la raccolta differenziata dei rifiuti. Anche il sindaco Antonio Pompeo ha fatto sapere che nessun dipendente comunale ha avuto l'incarico di svolgere il servizio suddetto.

Martedì 21 Agosto 2018



