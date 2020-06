Ferentino in Eccellenza dopo 17 anni, salvo il Paliano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[26/6, 18:55] Emiliano Papillo: Il Comitato Regionale Lazio della Figc, Lnd ha finalmente deciso il futuro sei campionati dilettantistici regionali. [26/6, 19:18] Emiliano Papillo: È una vera rivoluzione ad iniziare dal torneo dilettantistico regionale più importante, l'Eccellenza. Fino al campionato appena dichiarato finito a causa dell'emergenza legata al Coronavirus, le squadre partecipanti erano 40 suddivise in due giorni. In tutto 38 gare per ogni squadra tra girone di andata e ritorno. Ora le squadre saranno 48 suddivise in tre gironi da 16 squadre ciascuno. Le gare da disputare per ogni squadra tra girone di andata e ritorno saranno trenta. Possono festeggiare tra le ciociare sia il Ferentino che arrivato a pari merito del Monte San Giovanni Campano in Promozione era stato retrocesso al secondo posto a causa degli scontri diretti favorevoli al Monte. Gli amaranto tornano in Eccellenza dopo 17 anni. Confermato in panchina mister Francesco Pippnburg. In società prevista una importante novità: il ritorno alla presidenza di Rosettano Navarra. Sarà affiancato da Vittorio Ficchi ex patron della locale squadra di basket. Si salva invece il Paliano che rischiava la retrocessione. Il Paliano ha confermato in panchina mister Francesco Russo che è entusiasta di poter guidare la squadra ciociara per il secondo anno consecutivo in Eccellenza. Ferentino è Paliano si aggiungono a Monte, Anagni, retrocesso dalla D, Sora, Morolo ed Arce. Su un girone da 16 squadre ben 7 quindi saranno ciociare.