Ferentino, tornati a esibirsi inneggiando alla pace gli alunni dell'Istituto comprensivo 2

Tornati nuovamente sul palco nei giorni scorsi l’orchestra dell’Istituto Comprensivo 2 e il coro della scuola primaria di Ferentino,

Per la prima volta, dopo la chiusura dovuta alla pandemia, orchestra e coro hanno avuto la possibilità di ricomporsi per suonare insieme, inneggiando alla pace. Canti spiccatamente natalizi e non, con la pace come filo conduttore.

Coinvolti i ragazzi, ma anche i docenti Mirella Pantano, Lorenzo Colasanti, Silvia Gelli e Roberta Piccirillo e poi Marco Grande che ha arrangiato il canto: “La notte dei suoni”, il coro diretto dall’ insegnante Ginevra Mastrangeli, la trascrizione di brani di origine africana arrangiati da Olga Zagarovskaia.

Il momento più emozionante e sentito è stato il tributo dedicato a don Luigi Di Stefano, il parroco della cattedrale di Ferentino venuto a mancare recentemente, che gli alunni della scuola primaria hanno voluto ricordare attraverso la recita di una sua inedita poesia e la presentazione del canto “Gli bambinegli”, accompagnato dagli insegnanti Gianluigi Pizzuti alla chitarra, Bruno Previtali al basso, Tatiana Nurdinova al violino e Marco Grande al flauto. Il breve intermezzo commemorativo è stato presentato da Graziella Cardinali, che ha scelto questo momento importante, per ricordare il suo amato zio, donando i preziosi ed inediti spartiti che gli alunni e docenti hanno interpretato con grande orgoglio. Le belle sorprese hanno condotto i presenti fino alla conclusione della serata quando, il dirigente scolastico, Luigi Brandi, ha accompagnato al pianoforte il brano di chiusura “Buon Natale” di Enzo Iacchetti, unendosi ai docenti di strumento ed ai coraggiosi insegnanti che si sono uniti al coro per intonare insieme il canto finale.