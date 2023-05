Febbre da scudetto anche a Cassino: in tanti a tifare Napoli

Le auto sono pronte per la sfilata. Dopo aver dovuto tristemente ammainare le bandiere domenica scorsa, dopo il pareggio della Salernitana, questa sera tutto è pronto per festeggiare lo scudetto del Napoli. Agli undici di Spalletti basta un punto per avere già da stasera la certezza matematica del titolo. In tante parti d'Italia le piazze si tingono di azzurro per festeggiare il terzo scudetto del Napoli. Anche Cassino si veste "a festa": bandiere di Maradona sui balconi, nastri azzurri e bianchi davanti a rivestire alcuni palazzi. Questa sera a partire dalle 20.45 nella centralissima piazza De Gasepri i tifosi di Cassino e dei comuni limitrofi si ritroveranno insieme a tifare Napoli e sono poi previste sfilate e fuochi d'artificio. Anche all'ombra dell'abbazia si prepara insomma la festa per i partenopei.