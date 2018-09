di Maurizio Di RIenzo

La Vecchia Signora del calcio italiano rimane sempre la più amata. Vuoi o non vuoi, la Juventus attira il massimo dell'attenzione e non solo quella dei propri sostenitori. Lo dimostra quanto accaduto ieri pomeriggio che ha dell'incredibile. Alle 16 è iniziata la vendita dei biglietti per il settore (1.035 posti) del Benito Stirpe riservato alle tifoserie ospiti. Ebbene, in appena 5 minuti i tagliandi sono stati polverizzati sul circuito online www.vivaticket.it. A questo punto, quindi, non soltanto le due curve sono sold out, a seguito della campagna abbonamenti che finora ha registrato la sottoscrizione di circa 12.000 tessere, ma anche il settore riservato a tifosi e simpatizzanti della capolista che, intanto, stasera sarà impegnata in Champions League contro gli spagnoli del Valencia. Per quanto riguarda, invece, gli ultimi tagliandi (circa 2.500, considerando che la capienza dello Stipe è di 16.227 spettatori) disponibili per i tifosi giallazzurri, la vendita presso i punti autorizzati vivaticket e online, partirà alle 10 di domani. Anche in questo caso i biglietti andranno esauriti nel giro di pochi minuti. Domenica sera (20,30), pertanto, sugli spalti del Benito Stirpe, in occasione del posticipo della quinta di campionato tra il Frosinone e la Juventus di Cristiano Ronaldo & soci, ci saranno più di 16.000 spettatori.

