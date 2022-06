Martedì 21 Giugno 2022, 08:35 - Ultimo aggiornamento: 08:40

Gli operai di Fca Cassino Plant saranno in regime di solidarietà fino alla fine dell'anno. Ieri è giunta comunicazione dai vertici di Stellantis: i contratti di solidarietà che scadevano alla fine di giugno sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022. L' accordo prevede la maturazione dei ratei indipendentemente dalla presenza. Sempre nella comunicazione diramata ieri l'azienda ha fatto presente la necessità di recuperare i cosiddetti senza lavori dei mesi scorsi, quando la fabbrica è stata chiusa per mancanza di materiale. Pertanto il mese di luglio sarà all'insegna dei sabati lavorativi e la fabbrica resterà dunque aperta anche nei giorni 9, 16, 23 e 30 luglio, «salvo imprevisti sulla fornitura dei materiali» precisa Fca nella nota diramata alle Rsa di stabilimento. Dalla scorsa settimana a Cassino si produce il Suv Grecale della Maserati che va verso la salita produttiva massima mentre scendono Giulia e Stelvio: si produce un solo modello Alfa in alternanza insieme al Grecale. Tra i sindacati e i lavoratori c'è preoccupazione: «Oggi più che mai è necessaria la partecipazione di tutti e tutte, non possiamo più aspettare, il nostro futuro è nelle nostre mani, non possiamo permetterci di farci trovare impreparati all'autunno caldo, soprattutto per il settore Automotive, sarebbe ingiusto per noi, per le nostre famiglie e per la storia stessa della Fiom Cgil», ha detto il segretario Donato Gatti.