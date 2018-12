© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Borsa di studio «Sergio Marchionne Student Achievement Awards» è stata assegnata anche a 34 studenti, figli di dipendenti dello stabilimento di Cassino di Fiat Chrysler. Sono studenti con diploma di terza media, della maturità negli istituti superiori e neolaureati con voti alti che hanno partecipato al bando di Fiat riservato ai figli dei dipendenti degli stabilimenti di tutto il mondo. Il premio nell’ambito dell’iniziativa “Premi e Borse di studio Fiat Chrysler ai figli dei dipendenti” che da quest’anno sono intitolate a Sergio Marchionne, l’ex Amministratore Delegato di FCA scomparso lo scorso 25 luglio dopo oltre 14 anni di attività all’interno del Gruppo. In Italia sono stati assegnati riconoscimenti a 310 giovani, ma i premi vengono anche distribuiti in altri Paesi dove i due Gruppi hanno una loro presenza significativa, tra cui Brasile, Cina, India, Francia, Belgio, Polonia, Spagna, Portogallo, Gran Bretagna, Stati Uniti, Argentina, Canada, Messico e Serbia. Alla cerimonia di premiazione, svoltasi ieri mattina al Lingotto di Torino, è intervenuto il Presidente di Fiat Chrysler John Elkann.«E’ importante - ha detto Elkann rivolgendosi agli studenti - ricordarsi a cosa serve davvero lo studio: non per imparare ad eseguire un compito, ma per capire chi siamo, come viviamo, e ciò che possiamo cambiare. In fondo, studiare significa esplorare il mondo. Il segreto, negli anni che si aprono davanti a voi, sarà coltivare la curiosità che vi ha stimolato fino a oggi, e continuare ad avere il gusto di imparare. Come le persone che nel corso di un secolo hanno reso grandi società come FCA e CNH Industrial, superando se stessi ogni giorno».Creato nel 1996, il programma dei premi e delle borse di studio, ora denominato “Sergio Marchionne Student Achievement Awards”, ogni anno assegna circa 2.000 riconoscimenti in denaro per coloro che hanno conseguito i migliori risultati al termine dei cicli di studio di livello medio superiore e universitario. Per i 34 studenti del cassinate accompagnati a Torino dai loro genitori è stata una grande festa per la premiazione.I NUMERI DEL 2018Intanto la fabbrica di Cassino si avvia alla chiusura del 2018 con una produzione complessiva sotto le centomila vetture prodotte. Di meno del 2017. La fabbrica rimane chiusa per cassa integrazione il 14 e il 19 dicembre. E ancora cig dal 20 dicembre al 2 gennaio. Poi recupero festività e ferie. La riapertura dopo il 7 gennaio. Nella sintesi annuale il mercato si chiude col segno negativo per Alfa Romeo con un calo del 2,99 % rispetto all’anno scorso tanto che il 2018 fa registrare un 5 % in meno sul 2017.