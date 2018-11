© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si saprà il prossimo 29 novembre se nel 2019 dallo stabilimento Fiat Chrysler di Cassino uscirà un nuovo modello, un Suv Alfa Romeo o Maserati, o se viene rinviato al 2020. Se sarà nel 2020 i sindacati ipotizzano già lunghi periodi di cassa integrazione. Infatti il 29 novembre la Fiat incontrerà a Torino i sindacati firmatari del contratto per importanti comunicazioni sulle produzioni e sull’occupazione e il giorno dopo la Fiom Cgil. Ed oggi pomeriggio la Fiom Cgil alle ore 15 in una conferenza stampa presso la sede di Roma illustrerà la situazione produttiva e occupazionale negli stabilimenti Fca italiani ed in particolare di Cassino.Inoltre verrà presentato l’esito del referendum tra i lavoratori sulla piattaforma in vista della scadenza del contratto specifico. Intervengono Francesca Re David, segretaria generale Fiom Cgil, e Michele De Palma, segretario nazionale Fiom Cgil e responsabile automotive. Senza la produzione di una nuova vettura il prossimo anno sarà dura perché i tre modelli di Giulietta, Giulia e Suv Stelvio non riescono a garantire da soli la piena saturazione delle linee. Da Torino non arrivano buone notizie. Perchè secondo fonti Alfa Romeo il successore di Marchionne, il nuovo ad Mike Manley, ha fatto sapere che nel 2019 non ci sarà nessuna nuova produzione Alfa sulle linee dello stabilimento di Cassino-Piedimonte. La produzione di nuove vetture sarebbe prevista tra il 2020 e il 2022.Secondo il piano industriale di Marchionne di giugno scorso, però, erano programmati quattro modelli per Cassino entro il 2022. Se ne saprà di più a fine novembre. Intanto negli Stati Uniti ad ottobre Alfa Romeo ha accelerato con un +44% vendendo 1.737 unità (di cui 902 Stelvio). Complessivamente il marchio Fiat continua a perdere quote di mercato (-35% e 1.151 vetture). Meglio il brand Chrysler (+21% a 13.289 esemplari) con il minivan Pacifica che ha messo a segno un nuovo ottobre da record (+22% a 9.277 unità). Dodge ha chiuso il mese scorso con un +38% a 33,872 unità, grazie al Challenger (5.225 vetture).Le macchine prodotte nella fabbrica cassinate dell’Alfa Romeo hanno venduto, da gennaio a ottobre, un totale di 9.734 unità negli Stati Uniti registrando una crescita percentuale del 36%. Il Suv Stelvio ha oramai stabilmente superato la Giulia diventando il modello Alfa più venduto.