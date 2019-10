Fatture false e corrieri di denaro per frodare il fisco, come funzionava il sistema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In dieci mesi avevamo movimentato su un paio di correnti qualcosa come due milioni di euro. Un dettaglio che non è sfuggito allo zelante dirigente di un ufficio postale del capoluogo che ha fatto scattare la segnalazione all'ufficio antiriciclaggio di Poste Italiane che a sua volta l'ha rigirata alle autorità competenti. È nata così l'inchiesta, ribattezzata, Waterfall, portata a termine ieri con l'esecuzione di una serie di misure cautelari.In carcere è finito Graziano De Santis, 41 anni, di Castro dei Volsci, già pilota di rally, ritenuto il capo dell'associazione a delinquere. Ai domiciliari sono finiti la commercialista Paola Paniccia, 58 anni di Veroli, considerata la mente finanziaria del sodalizio; Antonio De Santis, 69 anni e Daniele De Santis, 32 anni, entrambi di Castro, padre e cugino di Graziano; Daniele Di Iorio di Pescara, Vito Pacca di Benevento e Giuseppe Mario Testa di Campobasso.Per la commercialista è stato disposto il divieto di esercitare la professione per un anno. Divieto di ricoprire ruoli societari nei confronti di 23 persone, tra i quali i ciociari, Giuseppe De Santis, 68 anni, di Castro. Mirko Moscardini, 26 anni, di Ceccano; Gaetanino Ricci, 68 anni, di San Giovanni Incarico; Nicolina De Angelis, 64 anni, di Castro dei Volsci. Disposto il sequestro preventivo di oltre un milione e mezzo di euro nei confronti di 31 indagati.Le misure cautelari sono state disposte dal gip Ida Logoluso su richiesta dei pm Maria Pia Ticino e Samuel Amari che hanno coordinato le indagini condotte da Mobile, Polizia Postale e finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria e della Tenenza di Arce.Le ipotesi di reato, oltre all'associazione a delinquere, a vario titolo sono usura, intestazione fittizia di beni, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento delle imposte e dichiarazione fraudolenta.I dettagli dell'operazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa dal Questore di Frosinone Leonardo Biagioli, dal capo della Squadra Mobile Flavio Genovesi, dal dirigente della Postale del Lazio Nicola Zupo il comandante della Finanza di Frosinone Alessandro Gallozzi e il colonnello Claudio Gnoni del nucleo di polizia economico-finanziaria.Le attività della presunta associazione a delinquere, con base in Ciociaria e ramificazioni in tutta Italia, era finalizzata a creare provviste di soldi in nero attraverso fatture false e corrieri di denaro.Il sistema, secondo l'accusa, era suddiviso in due gruppi: da un lato le società reali con sede a Roma, Torino, Asti, Bologna, Alessandria, Avellino che operano soprattutto nel settore delle sponsorizzazione delle gare di rally e delle consulenze aziendali; dall'altro lato c'era invece una fitta rete di società cartiere con base in Ciociaria controllate da De Santis e i suoi collaboratori che producevano fatture per operazioni inesistenti.Le società sane inviavano bonifici alle società fittizie, queste ultime facevano fatture false per presunte forniture di materiale più vario. Questo meccanismo veniva replicato per decine e decine di volte, per cui il denaro si frazionava in mille rivoli.I soldi poi, attraverso una rete di collaboratori di De Santis, venivano prelevati presso gli uffici postali della provincia di Frosinone e riconsegnati a mano agli imprenditori titolari delle imprese reali che avevano fatto i l'originario bonifico alle società cartiere. Tutte operazioni (tra il 2016 e il 2018) documentate dagli investigatori attraverso foto, video e accertamenti contabili.In pratica il denaro ritornava alla fonte (di qui il nome dell'operazione Waterfall, cascata in inglese). Per il sodalizio guidato da Graziano De Santis il guadagno consisteva nel trattenere il 13% su ogni somma prelevata. Mentre gli imprenditori delle società reali, grazie alle detrazioni giustificate con le fatture false, si creavano dei fondi di denaro in nero, da occultare al fisco.Gli indagati sono difesi dagli avvocati Giampiero Vellucci, Mauro Roma, Marco Maietta, Giuseppe Spaziani, Marco Angelo Pingivero, Emanuele Carbone, Claudia Padovano.