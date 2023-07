Underi 19: Faticanti e Palmisani, due ciociari in finale con l'Italia

Due ciociari in campo domani, domenica 16 luglio, nella finalissima dell'Europeo Under 19. Allo stadio Ta'Qali di Malta alle 21 0 (diretta Rai 3 e Radio 1 Rai) gli Azzurrini di Bollini sfidano i pari età del Portogallo per alzare l'ambito trofero continentale. In campo il capitano degli Azzurri è Giacomo Faticanti, nato a Sora nel 2004 arrivato a questo traguardo continentale dopo aver mosso i primi passi nell'Atletico Sora. Cresciuto poi nelle giovanili del Frosinone dai sette anni in poi, a 14 anni viene visto dagli osservatori della Roma ed approda nel club della Capitale dove esordisce in prima squadra lo scorso ottobre in Europa League contro l' HJK. Con la Roma U19 ha vinto la Coppa Italia Primavera. Tanta esperienza in azzurro con la maglia dell'Under 20 ha fatto parte della spedizione mondiale in Sud America, perdendo la finale contro l'Uruguay. "Questa finale si giochgerà con la testa, nervi saldi e tanto cuiore - ha commentatio alla viglia il giocatore sorano -. Il gruppo è stata la nostra forza in questo cammino e sono sicuro che lo sarà anche per questa finale.

Lorenzo Palmisani è il portiere della Primavera1 del Frosinone, squadra rivelazione del torneo quest'anno e lui stesso inserito nella Top11 del Torneo.

Nato nel 2004 ad Alatri è cresciuto e maturato nel suo ruolo con la maglia giallazzurra e si sta imponendo come una delle più concrete speranze tricolori nela difesa tra i pali. Per lui la convocazione come vice di Mastrantonio, è stata già un successo. Portiere per caso, ha iniziato a giocare in mezzo al campo nella formazione alatrense del Mole Bisleti, poi l'infortunio del portiere titolare lo ha portato a difendere i pali. Non li ha più abbandonati, e per fortuna ci sarebbe da aggiungere.