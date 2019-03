Fanno un incidente e vengono trovati tutti e due ubriachi, scattano le denunce

Fanno un incidente e vengono trovati tutti e due positivi all'alcotest. E' successo ad Alatri: un 25enne del posto ed un 47enne di cittadinanza rumena sono stati denunciati dai carabinieri per “guida in stato di ebbrezza alcolica”.

Gli stessi sono rimasti coinvolti con le proprie autovetture in un incidente stradale con feriti, avvenuto nella tarda serata del 9 marzo in Alatri, sulla strada regionale 155. Sottoposti ad esami presso gli Ospedali di Frosinone ed Alatri sono risultati positivi agli accertamenti all’assunzione di alcol. Il 25enne evidenziava un tasso alcolemico pari a 1,41 g/l, mentre il 47enne un tasso alcolemico pari a 2,63 g/l. Ad entrambi sono state ritirate le patenti di guida ed inviate alla Prefettura di Frosinone per il relativo provvedimento di sospensione. © RIPRODUZIONE RISERVATA