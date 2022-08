Il borgo di Falvaterra proiettato nel futuro del turismo con il "Virtual tour"

Il Comune di Falvaterra entra nel futuro con il virtual tour e la tecnologia immersiva.

«Un progetto innovativo quello che andremo a presentare alla cittadinanza venerdì 2 settembre alle 21:30 presso la sala convegni comunale - spiegano il sindaco Francesco Piccirilli e l'assessore delegato, Elisa Ceccarelli - un progetto immersivo di promozione del Borgo di Falvaterra, delle nostre Grotte e anche delle "Notti di Bacco", la nostra festa principale».

Attraverso degli appositi occhialini si potrà entrare in una visita virtuale delle bellezze del territorio. «Una novità che ci rende tra i primi nel Lazio ad usufruire di una simile tecnologia per lo sviluppo turistico - aggiungono sindaco e assessore - Ancora una volta saremo precursori di una rivoluzione del campo, proiettati già nel futuro del turismo, protagonisti in un settore d'intermezzo rispetto al metaverso che dilagherà negli anni futuri e che ci vedrà pronti come amministratori capaci di intercettare tutte le possibili novità».

L'appuntamento è in programma in Via Montelungo 15