«C'è un pacco bomba in banca», ma era uno scherzo: il falso allarme a Sora

«C’è un pacco bomba in una banca di Sora». E scatta l’allarme. Erano circa le ore 13 di ieri quando alla centrale operativa dei carabinieri arriva una telefonata anonima. All’altro la capo del telefono una voce maschile comunica in pochi istanti che c’è una bomba all’interno di un istituto di credito cittadino. E scatta immediatamente l’operazione congiunta di carabinieri e polizia che si recano in tutte le filiali e persino all’ufficio postale per un sopralluogo.

Tutti gli operatori ed i dirigenti vengono fatti uscire all’esterno mentre agenti di polizia e militari dell’arma setacciano ogni stanza. Dalle ricerche però non emerge alcun pacco bomba ed è presumibile che si sia trattato di un scherzo di qualche sciocco. Uno scherzo - se di questo si è trattato - che ha messo in moto una macchina di intervento ingente, spostando l’attenzione delle forze di polizia dalle strade e dagli dai abituali controlli.

«Abbiamo ricevuto una chiamata dai carabinieri che ci invitavano ad uscire immediatamente dagli uffici ed a restare nel parcheggio - ha detto il responsabile di una filiale di una banca di San Domenico - e così abbiamo fatto; in un primo momento ci siamo spaventati ma poi si è fatta strada la consapevolezza che quasi certamente si trattava di uno stupido scherzo». Dopo i controlli gli uffici sono stati riaperti ed il personale è tornato dietro la scrivania.

