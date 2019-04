Facebook cancella CasaPound, nel mirino anche l'esponente ciociaro Fernando Incitti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Facebook cancella CasaPound, nel mirino anche l'esponente ciociaro del movimento di destra, Fernando Incitti, responsabile di Frosinone ed ex candidato a sindaco nel capoluogo. A darne notizia è Primato Nazionale, quotidiano sovranista diretto vicino a CasaPound. A quattro giorni dal deposito del simbolo di CasaPound Italia per le europee del 26 maggio, scrive il giornale, Facebook ha cancellato «gli account personali dei maggiori esponenti del movimento».Nel mirino dei «moderatori» del social network, si ricostruisce, tra gli alrri è finito anche Fernando Incitti.«Facebook ormai non è più solo una piattaforma privata, visto che la sua valenza politica e sociale a livello globale è ampiamente riconosciuta da studi e persino da sentenze», sottolinea il Primato, citando anche la vicenda che ha coinvolto il candidato di Fratelli d'Italia Caio Giulio Cesare Mussolini.Per il quotidiano sovranista, l'aspetto più grave, «al di là di quello prettamente censorio, è l'assenza di motivazioni» o «la totale pretestuosità delle stesse (ad esempio la motivazione che ha portato alla cancellazione del profilo di Ferretti era la presenza di un dipinto di Balla raffigurante la Marcia su Roma)». Inoltre, si sottolinea, «questi provvedimenti risultano ancora più inaccettabili perché in alcuni casi vanno ad inserirsi in campagne elettorali già attive e in altri casi colpisce consiglieri già eletti andando a ledere le libere scelte del corpo elettorale».